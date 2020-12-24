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Yaşam

Avusturalya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown Kars'a hayran kaldı

Avusturalya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, ziyaret ettiği Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

AA24 Aralık 2020 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:10
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Büyükelçi Marc İnnes-Brown, bir süre önce yaptığı Kars gezisine dair fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin eşsiz kültür hazinelerinden olan Ani Ören Yeri ile kentteki tarihi ve doğal güzellikleri gezen Marc İnnes-Brown, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kente duyduğu hayranlığı belirterek, "Kars hem güneş ışığında hem de karda çok güzel bir şehir. Kale harika ve Otel Katerina Sarayı'nda çok güzel bir konaklama geçirdik. Ziyaret etmeye değer." ifadelerini kullandı.

Marc İnnes-Brown, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani ziyaretine ilişkin görüşlerini, "Ani, Türkiye'nin doğusunda bir diğer harika tarihi yer. En melankolik arazide inanılmaz bir tarih" notunu düşerek paylaştı.

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