Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte ay tutulması sonrası burçlarda yaşanacak değişiklikler

08 Haziran 2020 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:10

Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? Haftalık burç yorumları gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Haziran'da Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşti. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar. Peki Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 3 gün önce yaşanan ay tutulması sonrası nasıl etkileneceği hakkında Astrolog Filiz Özkol Teve 2'de Derya Baykal'la gülümse programında değerlendirmelerde bulundu.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

Güneş ve Ay 15 derecede hizalanacaklar. Bu derece İkizler enerjisini bize aktarıyor. Konuşmak, iletişim, rekabet, dualite, zıtlaşma, farklı kutupların bir araya gelmesi ile yüzleşeceğimiz günlerin kapımızda olacağına değinen Astrologlar, Ay Tutulması en çok İkizler, Yay, Başak ve Balık Burçlarını etkileyeceğine dikkat çekiyor. Ay tutulması bazı burçlarda iflas haberleri, İşten çıkmalar, kayıplar, ilişkilerde ayrılıklar getirebilir. İşte ay tutulması sonrası burçlarda yaşanacak değişiklikler

KOÇ

Ay tutulmasının Koç burcuna etkisi: Koç burcunda doğan insanlar bir takım sınavlardan geçecek. Eksik bilgilerle yola çıkarsa hatalar yapabilir. Koçlar bu sene yeni bir döneme girecek. En sevdiği insanları bile eleyebilecekler. Koç burçları dikkatli olmaları gereken bir sınava girecekler. Koç burcu olanlar aile bağlantılarını gözden geçirecek.

BOĞA

Ay tutulmasının Boğa burcuna etkisi: Sabit, akıllı, mantıklı ve sağduyulu olan Boğalar artık Uranüs'ün etkisinde kalacaklar. Geçtiğimiz ay başlayan bir takım değişiklikler Boğaların hayatında yeni kararlar alma istekleri başlayabilir. Sıkıntılı bir dönemden geçecek olan Boğaların sakin kalması gerekiyor. Para açısından fırsatlarla dolu bir dönem olacak.

İKİZLER

Ay tutulmasının İkizler burcuna etkisi: Kendilerinin çok aktif bir zekaları vardır. Venüs retroda olduğu için hızlı kararlar vermemeleri gerekir. 7. evinde ay tutulması ile birlikte ilişkilerini gözden geçirebilirler. İkizler için yeni bir dönem başlıyor. Düşmanların gerçek yüzünü görecekler. İkizler artık ilişkiler konusunda nokta atışı yapacaklar. Özgürlük sevdaları yeniden alevlenecek olan ikizler burcu olanlar, ilişkilerin sırrını çözecekler.

YENGEÇ

Ay tutulmasının Yengeç burcuna etkisi: Yengeç burçları ağır sorumluluklar aldılar. Yengeç burçları artık geçmişe vedaa edip yeni ortamlarda yeni insanlarla tanışacak. Fakat 21 Haziran'daki yeni ayda etkilerini gösterecek olan bu enerji ile sakin olmaları gerekir. Sonradan pişman olacak kararlar almamaları gerekir. 21'inden sonra güzel kararlar alacak ve 2021'e daha huzurlu başlayacaklar.

ASLAN

Ay tutulmasının Aslan burcuna etkisi: Aslan burçları; Aşk ve sosyal evlerinde ay tutulması olan aslanlar yeni bir yapılanma içerisine girecekler. Aşk konusunda yenilikler yaşayacak olan aslanlar hayatlarının en önemli aşkını yaşayacaklar

BAŞAK

Ay tutulmasının Başak burcuna etkisi: Başak burçları eskiden yaptıkları hatalar ile yüzleşecekler. Aile, çevre ilişkileri ile ilgili bir yenilenme süreci geçirecekler. Sancılı bir yenilenme süreci geçirecek olan Başaklar kendi hatalarını bulmak zorundalar. Yanlışları gözden geçirmeleri gereken Başaklar 2021'e iyi başlayacaklar.

TERAZİ

Ay tutulmasının Terazi burcuna etkisi: Denge problemi yaşayan Teraziler 2021 senesine çok iyi girecekler. 30 Kasım'da güzellikler getirecek. Teraziler bu kez seslerini yükseltecekler. Terazi burcunda bir değişim sözkonusu.

AKREP

Ay tutulmasının Akrep burcuna etkisi: Akrepler hiçbirşeyi unutmazlar. Affedici olmak zorunda olan akrepler kinciliği bırakmak zorundalar. Para kazanmak isteyenler fırsatları iyi değerlendirmeliler.

YAY

Ay tutulmasının Yay burcuna etkisi: Yay burcunun kişilikleri değişecek. İsyan etme durumuna gelecek olan Yaylar yarım kalmış eğitimleri ve ilişkileri tamamen bitirip kendilerini yenileyecekler. “Yan yana gelmek bile istemeyeceğiniz kişilerle ortaklaşa işler yapmaya hazırlanın. Sevmediğiniz her ne varsa kendinize çekeceğiniz ve değişeceğiniz günler geliyor.

OĞLAK

Ay tutulmasının Oğlak burcuna etkisi: 5 Temmuz ve 21 Haziran'ı hasarsız atlatabilen Oğlaklar çok güzel şeylerle karşılaşacaklar. Bu tarihlerde ketum karakterleri öne çıkacak olan Oğlaklar biraz zorlu günler geçirebilecekler.

KOVA

Ay tutulmasının Kova burcuna etkisi: Kovalar aile ilişkileriyle hayatı harmanlayacaklar. Sevgi ve aşk bağları kuvvetlenecek olan Kovalar şanslı bir döneme girecekler. Kova burçları ay tutulmasının ardından yeni oluşumlar, yeni ortaklıklar ve yeni bir çevreye girecekler.

BALIK

Ay tutulmasının Balık burcuna etkisi: Hep birilerinin arkasından giden balıklar artık kendi özelliklerini keşfedecekler. Balık burcunu Haziran'da cesaret bekliyor. Kendi hayatlarında atılım yapacak olan balık burçları artık kendi isteklerini keşfedecekler.