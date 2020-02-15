Ayakkabısına doğru eğilen kadın dehşeti yaşadı!

star.com.tr 15 Şubat 2020 Cumartesi13:27 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:27

Güney Hindistan eyaleti Kerala'nın Maloor bölgesinde yaşayan bir kadın, ayakkabılarının içine sıkışmış çorapları çıkarırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Hindistan'da yerel basına yansıyan habere göre, ayakkabılarının içindeki çorapları almak için eğilen kadın, bir yılanın eline doğru hareket ettiğini fark etti.

Çığlık çığlığa ailesine haber veren kadın, diğer yandan ayakkabısını gözetlemeye devam etti.

Ailesi yılanın bulunduğu ayakkabıyı dışarı çıkardı ve yılan sonunda ayakkabıdan çıkarılarak ormana bırakıldı.

Yılanın muhtemelen bir engerek olduğu belirtildi. Farklı renk ve türleri bulunan engerek yılanı en ölümcül yılanlar arasındadır.

Hindistan, tropikal muson iklimi nedeniyle 270'den fazla yılan türüne ev sahipliği yapıyor.