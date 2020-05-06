Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:39

Ayça Çağla Altunkaya, Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya giden Acun Ilıcalı ile görüntülendi. Bu gelişme sonrası Çağla Altunkaya hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Özellikle kaç yaşında olduğu merak edilen Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük. Peki, Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı son zamanlarda yoğun bir biçimde araştırılmaya başlandı. Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kim? Çağla Altunkaya ile ilgili detaylar haberimizde...

Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu bilinen Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.



ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği öğrenildi. Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında? Çağla Altunkaya nereli? 21 yaşında olan ve Acun'un eski eşi Şeyma Şubası'ya olan benzerliği ile konuşan Ayça Çağla Altunkaya aslen Yalovalı. Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görülmüştü.

ÇAĞLA ALTUNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında.

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA NERELİ?

Çağla Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı belirtiliyor.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.

2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer almıştır. 2006 yılında program sona ermiştir. 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurmuştur.2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının; 2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını yapmıştır.2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır.

Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurmuştur. 2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başlamış, Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın almıştır (%70 sahibi).

2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır. 2008 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 22011 yılında 2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek, Türkiye'de gelir vergisi listesinde 62. olmuştur. Türkiye'de yer alan üniversiteler de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde stand-up gösterileri yapmıştır. Gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri mizahî bir dille izleyicilere anlatmıştır.

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiştir. İlk evliliğinden Banu adında bir kızı olmuştur. 1993 yılında Seda Başbuğ ile ayrılmıştır. 1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasıyla 5.000 Alman markı ödeyerek 2000 yılında 30 günlük askerlik hizmetini tamamlamıştır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur.2010 yılında Şeyma Subaşı ile bir ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. 2013 yılında Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı olmuştur. 12.07.2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Şeyma Subaşı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

