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Yaşam

Aydın'da 2 hırsız tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde marketlerden sigara ve içki çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA14 Ocak 2021 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:58
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde marketlerden sigara ve içki çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Çaldıkları sigara ve içkileri daha ucuza başka işletmelere sattığı öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası'nda farklı tarihlerde ilçe merkezine uzak mahallelerdeki iş yerlerinden hırsızlık yapılması üzerine, Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde baskın yapan polis, L.S. ve D.S.’yi saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları sigara ve içkileri daha ucuza başka işletmelere sattığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S. ve D.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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