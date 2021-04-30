Aydın'da 228 bin 908 lira kısıtlama cezası

AA 30 Nisan 2021 Cuma 03:46 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 03:46

Aydın'ın Söke ilçesinde nisan ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 213 kişiye toplam 228 bin 908 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Söke İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda nisan ayında,191 kişinin denetlendiğini, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 141 kişiye 126 bin 900, maske kullanımına uymayan 20 kişiye 18 bin, karantina ihlali yapan 4 kişiye 13 bin 808, sosyal mesafe kurallarına uymayan 18 kişiye 16 bin 200, pazar yerinde sigara içen 1 kişiye 900, tedbirlere uymayan 5 işletmeye 15 bin 750 lira olmak üzere toplam 184 kişiye 191 bin 558 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Jandarma ekiplerince nisan ayı içerisinde yapılan denetimlerde ise 29 kişiye 37 bin 350 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede birçok önlem alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın toplum sağlığını tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınması ayrıca herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmamaları için alınan bütün kurallara uymaları önem arz etmektedir. Her bir vatandaşımızın sağlığı riske atılmayacak kadar değerlidir. Vatandaşımızın, kendilerinin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla alınan bu tedbirlere mutlaka uymalarını tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz."

