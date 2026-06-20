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Yaşam

Aydın'da apartmanda dehşet! Kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Aydın'da bir apartmandan yayılan kötü kokular mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İhbar üzerine adrese giden ekiplerin girdiği dairede, bir haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki Şırzat Kızılay'ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kızılay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Aydın'da apartmanda dehşet! Kötü kokunun sebebi ceset çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandan yayılan kötü koku üzerine eve giren ekipler, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki Şırzat Kızılay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 210 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku sebebiyle, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımıyla kokunun geldiği daireye girdi. Kötü kokunun yayılması sebebiyle maske ile eve giren ekipler, evde cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Şırzat Kızılay (63) olduğu tespit edildi. Kötü koku mahalleyi sararken, Kızılay'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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