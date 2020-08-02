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Yaşam

Aydın'da başlayarak Muğla'ya ulaşan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA02 Ağustos 2020 Pazar 20:17 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 20:17
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Aydın’ın Çine ilçesinde çıkarak Muğla’ya geçen orman yangını kontrol altına alındı.

Çine ilçesi Akçova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını büyüyerek Muğla’nın Yatağan ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin 24 saat süren çalışmaları sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangına, Muğla Orman Böle Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 8 helikopter, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 personel ile müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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