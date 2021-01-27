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Yaşam

Aydın'da bir araç lokantaya girdi

Aydın'da kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:44
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, çarpışan iki otomobilden birinin iş yerine girdiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa Çok yönetimindeki 09 AEB 004 plakalı otomobil ile Eniz Çivril idaresindeki 09 UC 315 otomobil Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde çarpıştı.

Kaza yapan otomobillerden biri savrularak, kapalı olan lokantaya girerek durdu.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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