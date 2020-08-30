Aydın'da düğünler iptal mi? Aydın'daki düğünler için yeni koronavirüs kararları!

30 Ağustos 2020 Pazar 12:17 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 12:17

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki mahallenin karantinaya alınması, Söke’de bir fabrikada 35 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirde yeni kısıtlama kararları aldı. Düğünler iptal edilmedi fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında gelin ve damat dışında kimsenin oynamasına müsade edilmemesimne karar verildi. İşte Aydın'daki düğünler için alınan yeni kararlar...

HER DÜĞÜNE BİR POLİS VEYA JANDARMA

Kurul kararında şu önlemler alındı:

* Köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde geleneksel düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına,

* Gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına,

* Düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına,

* Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verildi.

GELİN VE DAMAT DIŞINDA KİMSE OYNAYAMAYACAK

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerde gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek. Aydın'daki düğünlerin sonunda yapılan geleneksel akrabayı harmandalı ve zeybek oynaması için piste çağırma adeti yapılamayacak.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına, düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir."

65 YAŞ ÜZERİNE KISITLAMALAR

Kurul ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı aldı.