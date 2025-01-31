Aydın'da kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besicilik yapan yabancı uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu Nazlı Elhammadı henüz bilinmeyen bir nedenle babasının kullandığı traktörün altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kızlarının acı haberini alan aile yasa boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.