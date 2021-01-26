Aydın'da korkutan yangın

AA 26 Ocak 2021 Salı 20:29 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 20:29

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, yaralanan annesi hastaneye kaldırıldı.

Karova Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında Mesut Altunbaca (42) hayatını kaybetti, annesi Aysel Altunbaca (64) yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mesut Altunbaca'nın yürüme güçlüğü çektiği öğrenildi.