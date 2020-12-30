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Yaşam

Aydın'da narkotik operasyonu

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 19:00 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 19:00
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

İlçe girişinde İ.K'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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