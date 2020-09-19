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Yaşam

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 20:42 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:42
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bozdoğan- Muğla sınırına yakın kırsal Altıntaş Mahallesi yakınlarında çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su tankeri ile 15 orman söndürme işçisi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın 2 saatlik müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ormanı yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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