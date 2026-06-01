Aydın'da şüpheli ölüm alarmı

Olay, Güzelhisar Mahallesi 75 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yerde yatar vaziyette bir kişiyi fark eden mahalle sakinleri durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, ölen şahsın Efeler Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapan Erkan Kutlu (57) olduğu tespit edildi. Kutlu'nun cansız bedeni bölgede yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.