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Yaşam

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

AA09 Mart 2021 Salı 18:50 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 18:54
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Motosiklet sürücüsü F.K, Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü F.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

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