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Yaşam

Aydın'da yangın ormana sıçradı

Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın zeytinlik ve makilik alandan ormana sıçradı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 18:26 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:26
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Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi.

Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Dumandan etkilenmeye karşı tedbir

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, AA muhabirine, alanda şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zeybek, "Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor." dedi.

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