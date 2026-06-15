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  • Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Yaşam

Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde torunuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

İHA15 Haziran 2026 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
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Olay, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, torunu ile birlikte yaşayan Hayriye Tekeli (93) isimli yaşlı kadın yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tekeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tekeli'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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