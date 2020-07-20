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Yaşam

Aydın'daki PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlar serbest bırakıldı

Aydın'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:25
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Diğer zanlılar ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Temmuz'da terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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