Aydın'daki PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlar serbest bırakıldı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Diğer zanlılar ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Temmuz'da terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.