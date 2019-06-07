Aykut Cömert kimdir? Beren Saat Aykut Cömert neden öldü?

‘Aykut Cömert kimdir? Aykut Cömert neden öldü?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Sanat dünyasının ünlü fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, 38 yaşında Kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Akut Cömert’in ölüm haberi başta Beren Saat olmak üzere çok sayıda oyuncuyu çok özdü. Sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren oyuncuların başında gelen Beren Saat ünlü sanatçı için, “Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor” ifadelerini kullandı. Gonca Vuslateri, Mert Fırat, Beren Saat, Belçim Bilgin, Ahu Yağtu, Melisa Sözen gibi çok sayıda ünlü ismin ardından gözyaşı döktü Aykut Cömert’e bir veda mesajı da Yasemin Allen’den geldi. İletişim fakültesi radyo, TV ve sinema bölümünden mezun olan Aykut Cömert, sanata okul yıllarında ağırlık verdi. Üniversite yıllarında kısa filmler çekmenin yanı sıra fotoğraf ve videolarıyla karma sergilerde boy gösteren Aykut Cömert, bunun yanı sıra birçok sanatsal faaliyette de bulundu. İşte Aykut Cömert’in biyografisi…

BEREN SAAT AYKUT CÖMERT İÇİN NE DEDİ?

Aykut Cömert’in vefatının ardından Beren Saat’te duygularını sosyal medya hesabından dile getiren isimler arasında yer aldı. Beren Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında;

"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.

YASEMİN ALLEN’DEN AYKUT CÖMERT PAYLAŞIMI

#AykutComert Hayatımda tanıdığım en zarif insanlardan biriydin. Nurlar içinde yat Aykut, teşekkür ederim dünyaya kattığın güzellikler için.

AYKUT CÖMERT KİMDİR?

İletişim fakültesi radyo, TV ve sinema bölümünden mezun olan Aykut Cömert, sanata okul yıllarında ağırlık verdi. Üniversite yıllarında kısa filmler çekmenin yanı sıra fotoğraf ve videolarıyla karma sergilerde boy gösteren Aykut Cömert, bunun yanı sıra birçok sanatsal faaliyette de bulundu.

2011’de Avrupa, Avusturalya, Balkanlar’da yaşayan Türk gençlerini konu alan iki uzun metrajlı belgesel ve 6. Uluslararası Mardin Film Festivali kapsamında “Siyah Beyaz Çocuklar” isimli belgesel çalışmalarında bulunan Aykut Cömert, birçok ünlüyle de yakın arkadaşlık ilişkileri kurdu.

AYKUT CÖMERT NEDEN ÖLDÜ?

Birçok ünlü Aykut Cömert'in ölümünün ardından taziye ve başsağlığı mesajı gönderdi. Aykut Cömert, 38 yaşında Kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.