Aylin Sözer kimdir, kaç yaşında? Aylin Sözer nasıl öldü?

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:32

Aylin Sözer kimdir, kaç yaşında? Yakılarak öldürülen kadın Aylin Sözer cinayeti, gündeme bomba gibi düştü. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız isimli şahıs tarafından önce öldürüldü. Sonra acımasızca yakıldı. Olayın ardından katil Kemal Ayyıldız gözaltına alındı. Peki Aylin Sözer nasıl öldü? İşte Aylin Sözer'in ölümü ile ilgili ayrıntılar...

AYLİN SÖZER ÇAPAN KİMDİR?

Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

AYLİN SÖZER NASIL ÖLDÜ?

Olay, Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer (48), Kemal Ayyıldız (32) isimli bir erkek tarafından İstanbul Maltepe’deki evinde vahşice öldürüldü.

İddiaya göre, 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, 48 yaşındaki öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sözer’in boğazını kesen katil Ayyıldız, cesedi yaktı.

Daha sonra evi ve öldürdüğü öğretim görevlisinin elbiselerini ateşe veren şüpheli, adrese gelen polis ekiplerine de direndi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken şüpheli gözaltına alındı.

Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor.

BOĞAZINI KESEREK ATEŞE VERDİ!

Dün meydana gelen olayda inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdükten sonra evini ateşe verdiği bildirildi.

CESEDİ YAKTI

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, akademisyen Aylin Sözer’in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı madde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ayyıldız’ın inşaat işçisi olduğu belirtildi.

POLİSE DE SALDIRDI

İçeride olan Kemal Ayyıldız’ın kapının arkasına yığınak yaptığı anlaşıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Aylin Sözer’in yanmış cesediyle karşılaştı. Alevlerin eve sirayet etmesi üzerine çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın söndürülürken evde bulunan Kemal Ayyıldız polislere de yanıcı madde atarak saldırdı. Gözaltına alınan Ayyıldız’a, çevredekiler tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı katil zanlısı, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

İÇERİDE BİRİNİN OLDUĞU FARK EDİLDİ

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Ayyıldız'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü.

Ayyıldız kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Ayyıldız gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İki gün boyunca kadını evinde alıkoyduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilecek. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BİR YIL ÖNCE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Evli ve iki çocuğu olan zanlının Delbe olan soyadını da bir yıl önce Ayyıldız olarak değiştirdiği öğrenildi.

Saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılan Kemal Ayyıldız'ın üzerinden Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.