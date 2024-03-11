Aynı caddede oturan mahalleliler için müftülükten yeni karar

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken de şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde bugüne kadar ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyordu. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan mahalle sakinleri, bu yıl ise ortak bir karar alarak iftarlarını birlikte yapma kararı aldı. Kısa aralıkla 2 mahallenin cami hoparlöründen duyulan ezanlar, bu ramazan ayı itibari ile aynı anda okundu. İftar yemekleri ise mahallede yaşayıp imkanı olan vatandaşlar tarafından cami avlusunda ikram edildi. Ezan okunmasına yakın Şentepe Mahallesi Topul Camiine gelen 3 mahalle sakinleri, birlikte iftar yaparak, oruçlarını açtı.

'30 SANİYE ŞARTI İLE BULUŞMA SAĞLADIK

Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, bundan sonra iki mahalle halkının ortak iftar yapacağını belirterek, "Burada iki taraf birbirine bağlı. Meridyen farkından dolayı bugüne kadar okunan ezanlar arasında oluşan 1 dakikalık farkı kaldıralım dedik. Ortak bir yerde oruç açalım dedik. Bizim camimizin yanında ve diğer camimizin yanında akşamları ayrı ayrı oruç açmak için alan oluşturduk. Bundan sonra birlikte oruçlarımızı açacağız artık. Ezanlar arsında saate göre fark var ama bizim aramızda böyle bir şey olmayacak. Biz bunu kaldırdık. Böyle daha iyi oldu. Çünkü yıllardır farklı bir şekilde oluyordu. Yine de ortak noktada buluştuk. 30 saniye onlardan, 30 saniye bizden gitmek şartı ile ortada bir buluşma sağladık" dedi.

'İKİ CAMİ İMAMI EZANI BİRLİKTE OKUYOR'

Şentepe Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Kışla ise "Bu yıl iftar saatimiz birleşti. Önceleri 1 dakika bir taraf ileri okuyordu. Şimdi bu sefer ezanların saatini birleştirdiler. İki cami imamı ezanları birlikte okuyor. Bizim için iyi oldu. Çünkü bir taraf erken, bir taraf orucunu geç açıyordu. Şimdi böyle bir şey ortadan kalktı. Herkes birlikte iftar yapıyor" diye konuştu.

'TAKVİME BAKARSAN 2-3 DAKİKA ZAMAN FARKI OLUYOR'

Doğduğundan bugüne Ambartepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Ocak ise "Şentepe Mahallesi Ordu'nun, Ambartepe Mahallesi Samsun'un. Biz burada sadece komşu değil, akrabayız da. Ama burada sınır olmuş. Bence ezanların birlikte okutulup, oruçların aynı zamanda açılması iyi oldu. Ordu, Ünye, Terme, Samsun iç içeyiz burada. Takvime bakarsan 2-3 dakika zaman farkı oluyor" ifadelerinde bulundu.

'RAMAZAN BOYUNCA KİMSENİN EVİNDE YEMEK PİŞMEYECEK'

Turan Kışla, "Önceleri oruçlarımızı iki mahalle ayrı ayrı açıyorduk. Şimdi eskisi gibi olmadı. İki mahalle halkı ve iki mahallenin cami imamları Müftülük ile konuştular. İkisinin ortak noktasını buldular. Bir mahalle 1 dakika erken, diğeri 2 dakika geçti. Şimdi iki mahallede aynı anda ezan okunuyor. İftarlar da birlikte yapılıyor. Şu an öyle bir sıkıntı kalmadı. İftar haricinde ezanlar yine 2 dakika ara ile okunuyor. Sahurda da aynı anda ezanlar okunuyor. Ramazan boyunca kimsenin evinde yemek pişmeyecek. 2 mahalle halkı olarak cami avlusunda kurduğumuz yerde oruçlarımızı birlikte açacağız" ifadelerini kullandı.