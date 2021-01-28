İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3788
  • EURO
    8,9478
  • ALTIN
    436.287
  • BIST100
    1468.84
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Aynı kahve 4. kez basıldı: Koronavirüse inanmıyorum
Yaşam

Aynı kahve 4. kez basıldı: Koronavirüse inanmıyorum

İstanbul Esenyurt'ta, daha önce koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez ceza kesilen kahvehaneyi polis ekipleri 4'üncü kez bastı. İşyeri sahibi ise pandemi boyunca dükkanını açtığını ve koronavirüse inanmadığını söyledi.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:01
ABONE OL

Koronavirüs nedeni ile getirilen kısıtlamalara bir kahvehanenin uymadığı bilgisini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. İşyeri baskınında içeride 18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edildi. İşyerindeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORUM"

Öte yandan kahvehane sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı soruldu. İş yeri sahibi ise, "Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız. Bu 4'üncü ceza oldu" diyerek cevap verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.