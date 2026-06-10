Ayrılığı kabul edemedi! Kız arkadaşını kaçırdı darp etti

Sanık yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söylerken, mahkeme heyeti müştekinin yaralanma derecesine ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Körfez ilçesinde 30 Mayıs 2025'te meydana gelen olayda Yeşim Mucize Ö., 9 aylık birlikteliğini şiddet ve tehditler nedeniyle sonlandırmak istedi. İddiaya göre eşyalarını çöpe atacağı bahanesiyle Hüseyincan D. tarafından eve çağrılan kadın, içeri sürüklenerek yaklaşık 2 saat boyunca darbedildi ve bıçak tehdidiyle evden çıkması engellendi. Gördüğü şiddet sonrası sanık tarafından hastaneye götürülen Yeşim Mucize Ö.'nün babası, şüpheliyi hastanede yakalayarak polise teslim etti. Soruşturma aşamasında tutuklanan ve 10 Temmuz 2025'teki ilk duruşmada tahliye edilen Hüseyincan D., kamuoyunun tepkisi üzerine 5 gün sonra yeniden tutuklandı. 22 Ekim 2025'teki duruşmada ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan sanık, savcılığın ve müşteki tarafın itirazları sonucunda tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyincan D., müşteki Yeşim Mucize Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Ö.'nün vücudundaki yaralanmaların derecesinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) istenen raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı bildirildi.

"11 AYDIR TUTUKLU, TAHLİYESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Söz verilen müşteki Yeşim Mucize Ö., sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi. Müşteki avukatı ise sanığın mahkemedeki ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunması için söz verilen sanık Hüseyincan D., yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı ise olayın tarafların birlikte alkol aldığı sırada alkolün etkisiyle yaşandığını savunarak, müvekkilinin eyleminin 'öldürmeye teşebbüs' değil 'kasten yaralama' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın avukatı, 11 aydır tutuklu bulunan sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini de talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik olan ATK raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KORKU DOLU ANLARI BÖYLE ANLATMIŞTI

Yeşim Mucize Ö., önceki duruşmada verdiği ifadede sanığın eski erkek arkadaşı olduğunu, 9 ay ilişki yaşadıklarını ancak şiddet eğilimi olması sebebiyle ilişkisini bitirmek istediğini, Hüseyincan D.'nin kendisini tehdit ettiğini ve ayrılma kararını kabullenmediğini söylemişti. Ö., "Kendisinin isteği üzerine eşyalarımı almak için eve gittiğimde sanık saçımdan tutarak beni içeriye sürükledi. Beni darbetti. Bıçak alıp 'Seni öldüreceğim' dedi. Bıçağı boğazımda gezdirmeye başladı. Bıçak dudağımı kesti. Ben kaçmaya çalışırken kafamda soda şişesi kırdı. Üzerimde çok fazla kan vardı, beni duşa sokup yıkadı ve kendi kıyafetlerini giydirdi. Sonra yine 'Sen ölmedin mi' diye yumruk atmaya başladı. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.