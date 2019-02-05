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Aytaç Arman kimdir, kaç yaşında, nereli? (Aytaç Arman sağlık durumu nasıl?)

Aytaç Arman’ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan oyuncunun İstanbul Onkoloji Hastane’sindeki tedavisi devam ediyor. Ünlü sanatçının eşi Radife Baltaoğlu’ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte Aytaç Arman’ın kimdiri, yaşı, memleketi ve sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamaların detayları

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Aytaş Arman kimdir, kaç yaşında, nereli sorusu yoğun bakıma alınmasıyla birlikte gündemde konuşulan konular arasında. Aynı zamanda sağlık durumu merak edilen ünlü Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman ile ilgili eşi Radife Baltaoğlu’ndan açıklama geldi. Aytaç Arman sağlık durumu ile ilgili tedavi süreci olumlu yönde ilerlediği dile getirildi.

Usta oyuncu Aytaç Arman sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Aytaç Arman’ın hayatı yeniden merak konusu oldu.



AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman, 22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.


 

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