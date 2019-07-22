29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6783
  • 6,3733
  • 259.508
  • 101216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 37 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Küçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak ele geçirildi. 8’i çocuk, 12’si kadın 37 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
 

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'cü sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

FETÖ'cü sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

Selden kurtulan bölgeyi yılanlar bastı

Selden kurtulan bölgeyi yılanlar bastı

Düzce'den bir acı haber daha!

Düzce'den bir acı haber daha!

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

Sevip, cami avlusuna bırakmışlardı... Bebekle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sevip, cami avlusuna bırakmışlardı... Bebekle ilgili gerçek ortaya çıktı

İki market devi birleşiyor!

İki market devi birleşiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA