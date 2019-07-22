Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 37 mülteci yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı
- İHA
Küçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak ele geçirildi. 8’i çocuk, 12’si kadın 37 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
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