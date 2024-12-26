Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Suriye'de Rejimden Devralınan Bölgelere Yardım Elini Uzatıyor

8 Aralık 2024 tarihi itibariyle Baas rejiminin yıkılmasından sonra Hüdayi Vakfı; hali hazırda Suriye'de mukim Türk ve yerel çalışanlarıyla hemen Halep-Hama-Humus-Şam-Lazkiye gibi bölgelere giden ve acil yardımları dağıtmaya başlayan ilk yardım kuruluşları arasında yer aldı.

Eski rejimden devralınan bölgelere giderek keşif ve tespitlerde bulunan İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Serdar Eryılmaz, nakdi yardım başta olmak üzere; konserve, un, gıda, battaniye ve kışlık yardımlar acil ihtiyaç olduğunu bildiriyor. Ayrıca Eryılmaz, Halep-Hama-Humus gibi bölgelerde, halkın gündelik yaşamına, sosyal hayatına hızlıca adapte olması, memleketine kesin dönüş yapan Suriyeliler için içtimaî ihtiyaçlarının sağlanması adına külliye-okul-cami-medrese-üniversite-yaygın eğitim merkezleri gibi yapıların biran önce aktif hale getirilmesi adına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar'ın manevi bekçisi Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 400 yıllık kadim vakfın devamı niteliğinde 1985 yılında tekrar kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan, vergi muafiyetine haiz, izin almadan yardım toplama statüsünde ve BM ECOSOC üyeliği olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.