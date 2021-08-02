2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:27

Azra Gülendam Haytaoğlu bulundu mu? Günlerdir kayıp olan üniversite öğrencisi genç kızdan acı haber geldi. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki Azra Gülendam Haytaoğlu'na ne oldu? İşte kayıp genç kızın ölümü hakkında detaylar...

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (26) vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Peki Azra Gülendam Haytaoğlu'na ne oldu? İşte üniversite öğrencisi Azra'nın acı ölümü...

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NA NE OLDU?

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.

Katil zanlısınımn bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.

TECAVÜZE UĞRAYIP VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Sabah'ın haberine göre genç kızı öldüren katil M. Ayhan'ın ünlü bir emlakçı olduğu öğrenildi. Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.