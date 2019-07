HEDEF BİLİNÇLİ YETİŞTİRİCİ ARTIRILMASI

Güneysu İlçe Tarım Müdürü Serdal Karanfil de yürütülen çalışmalar ve düzenlenen projelerde temel amacın bilinçli ve her konuya hâkim yetiştiricilerin artması olduğunu söyledi. Karanfil, "Biz, ataerkil yapılan tarımdan ziyade, verimliliğe dayalı, tarladan sofraya, üretimden tüketime her aşamasına hâkim bilinçli yetiştiricinin artmasını istiyoruz, bakanlığımız da bu konuda gerekli desteklemeleri ve bilgilendirmeleri yapıyor. İŞKUR, KOSGEB ve bakanlığımız bünyesinde Karadeniz Bölgesi'nde 5 ili kapsayan her ilin kendi içerisinde projelerini yazıyor. KOSGEB’ten sertifikalı girişimcilik eğitimden sonra her il kendi içerisinde yarışıyor. İl içerisinde ilk 3’e girenler 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününe yarışacaklar. Yarışma sonucunda ise 40 bin lira hibe desteği alacaklar’’ diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi' programı kapsamında Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Ordu illerinden belirlenen en az 75 kadın çiftçiye İŞKUR, KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı girişimcilik eğitimleri veriliyor.