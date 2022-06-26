Baba mesleğini baba mesleği 41 yıldır sürdürüyor

Çocuk yaşta babasından öğrendiği sanatını 60 metrekarelik dükkanında icra eden 55 yaşındaki Sarıbıyık, kaşıklara nakşettiği figürleri tablolara dökerek yerli ve yabancı turistlere satıyor.

"Kendi sanatını kendin yap masası" uygulamasıyla müşterilerine ahşap yakma sanatını öğrenme imkanı sunan Sarıbıyık, eserlerinin Filistin, Dubai, Fas, ABD ve İngiltere başta olmak üzere, yurt dışından gelen misafirlerden ilgi görmesinden memnuniyet duyuyor.

Sarıbıyık, AA muhabirine, babasıyla kaşıkların iç yüzüne uyguladıkları ahşap yakma sanatından tablo işlemeye geçtiğini anlattı.

Devlet memurluğu yıllarında da mesaisinin ardından hobi olarak sanatını sürdürdüğünü söyleyen Sarıbıyık, "Doğa ve tarih kokan memleketimizdeki güzellikleri hem sergilemek hem de turist ve misafirlerimizin mutlu olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Sarıbıyık, zorluk derecesine göre 3 günde veya haftada bir tablo bitirdiğini dile getirerek çocuklar için yaptığı çizimleri 10 liraya, diğer tabloları ise 3 ila 5 bin liraya satışa sunduklarını kaydetti.

Tarihi ilçeye özellikle Orta Doğu'dan gelen turistler aracılığıyla eserlerinin 32 ülkeye ulaştığını vurgulayan Sarıbıyık, "Sanat galerimizde 'kendi eserini kendin yap" masamız var, çocuklarımız kendi istediği bir şeyi yapıp mutlu oluyorlar. Gençler ve çocuklarımızın elinde mutlaka güzel sanatlardan biri olsun. Çizim, marangozluk, bakır, cam ve seramik işçiliği olabilir." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan gezmeye gelen Ebubekir Yedikardeş, el işçiliği yapılan dükkandaki ürünleri beğendiklerini dile getirdi.

Kocaeli'den Taraklı'ya tatile gelen Kaan Aktürkoğlu da kendi çizdiği resmi yakarak etkinlik yaptığını anlattı.