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Yaşam

Baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü

Konya'da motosikletiyle hareket halindeki Mevlüt Çakır (35) ve İzzet Çakar (10), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda, baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 22:07 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 22:07
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Olay, saat 16.50 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan Mevlüt Çakır, yanında oğlu İzzet Çakır ile birlikte yönetimindeki plakasız motosikletiyle Söğütözü Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Mevlüt Çakır ve arkasındaki İzzet Çakır, kırsal alanda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mevlüt Çakır olay yerinde İzzet Çakır da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

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