  • Baba ve oğlu köpeği için demir çubukla dövmüştü! 11 gündür tedavi gören adamdan acı haber geldi
Baba ve oğlu köpeği için demir çubukla dövmüştü! 11 gündür tedavi gören adamdan acı haber geldi

Ankara'da komşusunun köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ve oğlunun demir çubukla darbederek ağır yaraladığı şahıs, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:25
24 Nisan'da Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tansel Gökmen'in (57) köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen N.K. ile oğlu E.K., komşuları Gökmen'i demir çubukla darbederek ağır yaralamıştı.

KOMŞULARININ DÖVEREK HASTANELİK ETTİĞİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edilmişti. 11 gündür tedavi gören Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

