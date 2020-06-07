Babalar günü ne zaman 2020? Babalar günü hangi güne denk geliyor?

07 Haziran 2020 Pazar 16:52 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 16:52

Babalar günü ne zaman 2020? Hayattaki en özel varlıklarımızdan olan babalarımızın özel gününü kutlamak ve onları sevindirmek isteyenler Babalar Günü ne zaman 2020 sorusuna yanıt arıyor. Hakkı ödenmeyecek kadar emek harcayan babalarımızı, bu özel günde sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile mutlu edebiliriz. Peki Babalar günü hangi güne denk geliyor?

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor 2020 sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan, bizi her zaman koruyup kollayan babalarımızın bu özel gününü kutlamak onları bu özel günde mutlu etmek isteyen binlerce evlat için 2020 babalar günü tarihi haberimizde yer alıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Babalar günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz.