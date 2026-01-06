''Babamı ziyarete gidiyordum'' dedi, araçtan 66 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana'da bir otomobilin kapı içlerine zulalanmış 66 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alına sürücünün, "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum, uyuşturucuyla ilgim yok" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Operasyonda sürücü ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.Ç .(19) ile E.M.Y.'in (17) kente yüklü miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, M.A.Ç.'in kullandığı otomobili Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önünü keserek durdurdu. M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Tinga' araçta yaptığı aramada kapılara tepki verdi. Bunun üzerine polis kapılardaki plastik aksamları söktü, iç kısma zulalanmış 66 bin 600 adet ecstasy ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ayrıca V.G. (25) ile İ.M. (23) ile de bağları belirlendi. Düzenlenen operasyonla o 2 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı.

Araç sürücüsü M.A.Ç., ifadesinde "Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yok. Baba hastaydı, onu ziyarete gidiyordum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.A.Ç, E.M.Y, V.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.