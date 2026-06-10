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Yaşam

Babasını aramaya çıktı! Acı manzarayla karşılaştı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hayvanlara yem almak için ayrıldığı evine geri dönmeyen babasını aramaya çıkan oğul, acı manzarayla karşılaştı. Traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlanan babanın cenazesine saatler sonra ulaşıldı.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Babasını aramaya çıktı! Acı manzarayla karşılaştı
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Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, hayvanlarına yem almak için sabah erken saatlerde traktörüyle evinden ayrıldı. Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren yemciye gitmesi gereken Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrol çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, yoldan çıkarak 56 metrelik uçuruma yuvarlandı.

ARAMAYA ÇIKAN OĞLU BULDU

Babasına cep telefonundan ulaşamayan oğlu, daha sonra yemciyi arayarak babasının gelip gelmediğini sordu. "Baban gelmedi" cevabını alınca onu aramaya çıkan oğul, kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçları devirerek yuvarlanan traktöre ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, kazadan saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından düştüğü uçurumdan halat yardımıyla çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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