Babasının karne hediyesi sonu oldu!

Kaza, 14 Haziran Cuma günü, saat 12.30 sıralarında, Tahtakale Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), okulun Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı olarak ekibiyle birlikte katıldığı yarışmalardan derecelere girdi. Baba Şahin Göktürk, oğlu Furkan Samet'in başarısını tebrik etmek için yaklaşık 7 ay önce bir motosiklet hediye etti. İddiaya göre; 7 ay boyunca oturduğu siteden motosikletle hiç dışarı çıkamayan Furkan Samet, 14 Haziran Cuma günü karnesini aldıktan sonra eve geldi. Karne sevincini ailesiyle paylaşan Furkan Samet, babasının hediye olarak aldığı 34 HRT 442 plakalı motosikletle arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıktı. Esenyurt istikametine doğru seyir halindeki genç sürücü, virajı döndüğü esnada bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Furkan Samet'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Furkan Samet'e sağlık ekipleri dakikalarca kalp mesajı yaptı. Furkan Samet Göktürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNE 1 GÜN KALA TOPRAĞA VERİLDİ

Doğum günü olan 17 Haziran'a 3 gün kala hayata veda eden Furkan Samet'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Avcılar'a getirildi. 15 Haziran Cumartesi günü Ispartakule Şehit Tahsin Gerekli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından memleketi Zonguldak'a götürülen Furkan Samet'in cenazesi, doğum gününe 1 gün kala Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü'nde toprağa verildi.

OKULUN ROBOTİK TAKIMIYLA ABD'DE YARIŞMAYI HEDEFLİYORDU

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 7444 Ayyıldız Robotik Takımı Mekanik Kaptanı Furkan Samet, yaptığı projelerle ekip arkadaşlarıyla birlikte ABD'nin California Eyaletinde düzenlenen FIRST Robotics Competition Aerospace Valley Regional yarışmasında 40 takımın katıldığı yarışmada, finallere kalarak yarışmayı 6'ıncı tamamladı. Bu başarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Furkan Samet ve takım arkadaşlarını bakanlıkta ağırladı. Robotik çalışmalarına devam eden Furkan Samet, gelecek yıl yine ABD'de yarışmalara katılmayı planlıyordu.

OKULDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Furkan Samet'in 10. sınıf öğrencisi olduğu Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Okulumuz 7444 Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı arkadaşımız Furkan Samet Göktürk'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, yakınlarına ve tüm FRC camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"YOLUN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM, BAŞKA İNSANLARIN CANI YANMASIN"

Furkan Samet'in acılı babası Şahin Göktürk, "Başarılı bir öğrenciydi, okuduğu okul da çok güzel bir okul. Robotik çalışmalara başladılar. Mekanik takımın kaptanıydı ve uluslararası yarışmalara katılıyorlardı. 6 ülke ve 56 okulun katıldığı bir yarışmada 6. olup inovasyon ödülü kazandılar. Takım arkadaşları onu Amerika'da temsil etti. Bu sene kendisi de Amerika'ya gitmeyi hedefliyordu. Vize pasaport başvuruları yapıyorduk, hazırlık aşamasındaydık, nasip olmadı. Kaza günü; karne aldığı gündü. Neşeliydi, gayet mutluydu. Eve gelmiş, üstünü değiştirmiş, anahtarları alıp çıkmış. Motosikleti 2023 yılının 10. ayında aldık. Kullandırtmıyorduk, ehliyet başvurusunda bulunmak için doğum gününü bekliyorduk. Ayın 17'si doğum günüydü. Doğum gününde ehliyet sınavlarına başvuracaktı, olmadı. Normal şartlarda hiçbir yere çıkmıyordu. Motosiklet ile sadece site içerisinde sürmesine izin veriyorduk. Almış gitmiş, ondan sonra da haberi geldi, çok üzüldük. Oğlumun kaza yaptığı yolda bir sorun var. Bu kazadan önce yine aynı noktada bir otomobil bariyerlere çarparak iki kişi hayatını kaybetmiş. O yolun düzeltilmesini istiyorum, başka insanların başka gençlerin canı yanmasın." ifadelerine yer verdi.

"O YOLDA CİDDİ BİR MÜHENDİSLİK HATASI VAR"



Kazanın olduğu çevrede oturan Göktürk ailesinin komşusu Ergül Balcı, "20 gün içinde iki üzücü haber aldık. Aynı noktada iki kaza gerçekleşti. Ne yazık ki 3 tane gencimizi kaybettik. Görülen o ki o yolda; Ispartakule ile Bahçeşehir'i bağlayan tek ana arter. O yolda ciddi bir mühendislik hatası var. Aynı yolda, aynı noktada bu kadar sık kaza olması bunu gösteriyor. İlgililerin o işe bir el atması lazım başka canlar kaybetmemek adına." dedi.