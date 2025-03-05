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Yaşam

Babasının uğradığı vahşeti böyle anlattı: Misafirler gidince kesmeye devam ediyormuş

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine atan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Maktulün oğlu, babası ile sanık arasında alacak verecek meselesinin olduğunu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini ileri sürerek, 'Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş.' dedi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Babasının uğradığı vahşeti böyle anlattı: Misafirler gidince kesmeye devam ediyormuş
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Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bilal Dilek, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Dilek, maktulü 10 yıldır tanıdığını, bir zamanlar kendisinin evine gidip geldiğini, birlikte yeşil reçeteli hap kullandıklarını, maktulün hapları kendisine ve arkadaşlarına sattığını öne sürdü.

Nihat Salih'in ölümüyle bir ilgisinin olmadığını iddia eden Dilek, "Olay günü evimde bulunduğu iddia edilen balta bana ait değil. Kim bırakmış bilmiyorum. Eve kim girdiyse baltayı o koymuştur. Ben Nihat amcanın karşısında sigara bile içmem, kim öldürdü bilmiyorum. Ben parçalanarak öldürülmesini nezarette öğrendim. Ceset parçalarını çöpe ben atmadım. Benim çöp konteynerine boşalttığım kovada çay pisliği, odun parçaları vardı. Biz birbirimizi seviyorduk, aynı baba oğul gibiydik." şeklinde savunma yaptı.

Maktulün oğlu Özcan Salih, babası ile sanık arasında alacak verecek meselesinin olduğunu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini ileri sürerek, "Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Mayıs 2024'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade ediliyor.

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtiliyor.

Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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