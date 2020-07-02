Bacağı kopan leylek yavrusu tedaviye alındı

DHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:18 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:18

Söke'nin kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki yuvada bir leyleğin hareket edemediğini fark eden çevredekiler, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım firması ekiplerinin yardımıyla direğin üzerindeki yaralı leyleği indirdi. Yavru leyleğin bir bacağının kopmuş olduğunu gören Sürücü, dernek binasına götürüp, gerekli ilk müdahaleyi yaptı.

Sürücü, yuvada 4 leylek yavrusu olduğunu gördüklerini belirtip, "Yaralı yavru leyleğin kardeşleriyle birlikte göç etmesi çok zor. Bu leyleğin durumunu Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne bildirdik. Protokol kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülecek. Orada yapılabilirse bir protez bacak yapılacak. Belki o zaman bir uçma şansı olacak. Olmazsa sürekli olarak rehabilitasyon merkezinde kalacak" dedi.

Sürücü, leyleğin bacağının bölgede saman balyalarını bağlamak için kullanılan plastik iplere takılması sonucu kopmuş olabileceğini söyledi.