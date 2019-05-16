Bacakları kırılan yavru karaca tedavi edildi
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, bacakları kırık halde bulunan yavru karaca, tedavi edildi.
- DHA
Demirtaş Mahallesi Taşpınar mevkiinde bir vatandaş, dün sol ön ve sağ arka bacakları kırık karaca yavrusu buldu. İhbar üzerine Kırkağaç Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek yaralı karacayı alıp, belediyenin veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Volkan İşler, karacaya gerekli müdahalede bulundu. Yapılan tedavi sonrası karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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