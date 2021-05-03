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Yaşam

Bacanak kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:11 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:11
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Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail A, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oturan bacanağı Muhammet Sait T'nin evindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A. ve bacanağı Muhammet Sait T, bıçakla yaralandı.

Kavga seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan İsmail A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Sait T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İsmail A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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