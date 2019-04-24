BAE'de 27 yıl komada kalan bir kadın, uyandı

BAE'de 27 yıldır komadaki bir kadının uyanması, herkesi hayrete düşürdü.

İşte mucizenin hikayesi...

Munira Amdoula'nın, 1991 yılında okul sonrası oğluyla bindiği bir araba, otobüsle çarpıştı. Arka koltukta korumaya çalıştığı oğlu kazadan kurtulurken Amdoula ciddi yaralar aldı. Bilincini yitiren kadın, tedavi için Londra Hastanaesi'ne kaldırıldı. Koma teşhisi sonrası Umman sınırında, Al Ayn kentindeki memleketine getirildi.

2017 yılında, Abu Dabi hükümetinin maddi desteğiyle bir dizi cerrahi müdahale ve farmakoterapi uygulanmak üzere Almanya'ya götürüldü. Tedavinin başlamasından yaklaşık 1 yıl sonra onu hiç yalnız bırakmayan oğlunun konuşmalarına tepki vermeye başladı.

''UMUNUDUZU KAYBETMEYİN''

Geçtiğimiz yıl bilincini kazanmaya başlayan Amdoula'nın oğlu, annesinin uyandığını duyurdu. Annesinin uyandığını söyleyen oğlu Omar, "İnsanlara anlatmak istiyorum. Umudunuzu kayubetmeyin. Bu durumda olsalar bile, onları ölü olarak görmeyin. Evet bu oldu yıllar sonra adımı söylüyordu.'' dedi.

Amdoula, düzenli bir artışla konuşmalara karşılık verdi ve şimdi az da olsa konuşabiliyor. Amdoula, fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisi için Abu Dabi'ye döndü.

Bitkisel yaşamdaki birini iyileştirme olasılığını tahmin etmek tıbbi olarak imkansız. 19 yaşındaki Amerikan Terry Wallis de geçirdiği trafik kazasından 19 yıl sonra uyanmıştı.