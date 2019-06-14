Bağcılar’da kiraz hasadı

Kiraz Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Kiraz Bahçesi’ni gezen Oktay’a İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de eşlik etti. Yoğun ilgi gören şenlikte ilçe sakinleriyle aynı sofrayı paylaşan Oktay ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalından topladığı kirazları vatandaşlara ikram etti. Çocukların dalından kiraz yemesinin mutluluk verici olduğunu belirten Çağırıcı “Dalından kiraz yeme çocuklar için çok muhteşem bir şey. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. İstanbul’un merkezinde bu tür bahçeler bir nefes alma yeri haline geliyor ve komşuluk kültürünün gelişmesine büyük bir katkı sunuyor’’ dedi.