Bahar müjdesi... Sıcaklıklar 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Isparta, Diyarbakır, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğu kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde kısa süreli ve yerelo olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde kısa süreli ve yerelo olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 2°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Düzce dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 6°C

Yağmur ve karlakarışık yağmurlu

KARS -7°C, 4°C

Yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 15°C

Yarın sağanak yağışlı

VAN -1°C, 10°C

Yarın yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının batısının yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C

Hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu