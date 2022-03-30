Bahar müjdesi... Sıcaklıklar 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Isparta, Diyarbakır, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğu kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde kısa süreli ve yerelo olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde kısa süreli ve yerelo olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Düzce dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
Kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 6°C
Yağmur ve karlakarışık yağmurlu
KARS -7°C, 4°C
Yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu
MALATYA 6°C, 15°C
Yarın sağanak yağışlı
VAN -1°C, 10°C
Yarın yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının batısının yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu