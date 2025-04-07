Bahar geldi ancak soğuk hava ülkeyi terk etmedi.

Nisan ayının ikinci haftası sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.

AKOM'DAN KARLA KARIŞIK SAĞANAK UYARISI

AKOM, kentte bugün sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Pazartesi-Cuma arasına dikkat çekerken, sıcaklıkların geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 10 derece düşüş göstereceğini ve kar yağışları olacağını söyledi.

Yurdun Batı ve yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonu ise sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.