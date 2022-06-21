Bahçeli, Türkiye'yi ağlatan Ayşe'yi yalnız bırakmadı

Osmaniye Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Osmaniye'de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancalı göz yaşlarına hakim olamamıştı. Daha sonra polislerin ve yakınlarının yardımıyla kimliği getirilen Sabancalı, sınava girebilmişti.



OSMANİYE VALİSİ YILMAZ, TYT'YE GİRERKEN KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİYİ KABUL ETTİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18 Haziran günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı'ya her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Vali Yılmaz, Sabancalı'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Sabancalı'nın sınav günü yaşadıklarını medyadan öğrendiğini ve çok duygulandığını dile getiren Yılmaz, "Ayşe'nin o günkü davranışları, verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabii beni de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız, yanında olacağız. Bundan sonra da hep destekçisi olacağız."dedi.

Ayşe'nin sınava girebilmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yılmaz, "Ayşe'nin aslında çok örnek bir davranış sergilediğini düşünüyorum. O azmiyle, kararlılığıyla inşallah bu şekilde hedefine ulaşır. Biz de Ayşe'nin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Yılmaz, Ayşe Sabancalı'nın sınavı kazanamaması halinde ise her türlü masrafını karşılayarak dershaneye gitmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Babasını 2016 yılında, annesini ise geçen yıl kaybettiğini belirten Ayşe Sabancalı da "Şu an teyzemin kızıyla birlikte yaşıyorum. Ağabeyim nerde istersem orada yaşayabileceğimi söyledi ben de teyzemin kızıyla kalmak istedim." diye konuştu.

Sınav günü kimliğini unuttuğunu anladığında çok kötü olduğunu dile getiren Sabancalı, "Sınava kimliksiz kimseyi almıyorlardı. Geç kalanı da almıyorlardı. Beni de almayacaklarını düşündüm ve ağladım ama sınava girebildim. Yaşadıklarım, sosyal medyada çok fazla gündem oldu ve takipçi sayım binlerce kişi arttı. Birçok kişi bana ulaştı ve üniversiteyi kazandığım taktirde burs verebileceklerini söylediler. Ben Niğde çocuk gelişimi bölümünü okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Sabancalı'ya hediye verdi.