Akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadınlar neye uğradığını şaşırdı

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Bahçelievler'de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

İstanbul Bahçelievler’de kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 kişi ise son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Bahçelievler’de kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 kişi ise son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

 

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