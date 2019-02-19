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Bahçelievler’de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Bahçelievler’de bir daire içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle daire içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, saat 05:00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin cam ve çerçeveleri sokağa fırlarken dairede yangın çıktı. 
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında dairede bulunan 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 
 
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
 
Polis ekipleri patlamanın yaşandığı apartmanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı. Patlama sonrası sokağa fırlayan cam ve çerçeveler park halindeki arabaların üzerine düştü. 
 
Patlamanın doğalgaz nedeniyle kaynaklandığı öğrenilirken ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışması sürüyor.
 

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