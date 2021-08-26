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Yaşam

Bakan Dönmez: Afetin izlerini el birliğiyle sileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dönmez, el birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, 'Bunun için de tabii altyapı hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli şekilde vatandaşlarımıza verilmesi büyük önem arz ediyor. İnşallah diğer altyapı tesisleri de süratle yollarımız, köprülerimiz, su ve kanalizasyon şebekelerimiz, hasar gören yerlerimiz onarılmak suretiyle işletilir hale gelecek.' ifadelerini kullandı.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:32
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İncelemelerinin ardından Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm köylere elektriğin bir hafta önce verildiğini söyledi.

Gelinen noktada temizlik çalışmaları tamamlanan iş yerleri ve evlerin enerji hatlarının kontrol ve bakımının yapıldığını anlatan Dönmez, "Bu bölgede ve Bozkurt'ta çalışan YEDAŞ ekiplerine çetin şartlara rağmen gece gündüz çalışarak vatandaşlarımıza elektrik akışı sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Dönmez, el birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Bunun için de tabii altyapı hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli şekilde vatandaşlarımıza verilmesi büyük önem arz ediyor. İnşallah diğer altyapı tesisleri de süratle yollarımız, köprülerimiz, su ve kanalizasyon şebekelerimiz, hasar gören yerlerimiz onarılmak suretiyle işletilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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