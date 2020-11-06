Bakan Koca'dan İstanbul'da ziyaret

DHA 06 Kasım 2020 Cuma 18:20 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 18:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Koca'yı, vatandaş ve sağlık çalışanları alkışlayarak karşıladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hastaneleri ziyaret etti. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada hastane yönetimi ile buluştu. Yöneticiler ile kısa bir toplantı yaparak bilgi alan Koca, daha sonra Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etmek üzere ayrıldı.

ALKIŞLAYARAK KARŞILANDI

Bakan Koca'yı, hastane girişinde vatandaş ve sağlık çalışanları alkışlarla karşıladı. Kendisine yapılan alkışlara Koca, el sallayarak karşılık verdikten sonra toplantı için hastaneye giriş yaptı.