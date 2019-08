Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Menemen Anadolu İmama Hatip Lisesi ve Ortaokulu bahçesinde, geçtiğimiz yıl, bir köpek 3 yavru doğurdu. bahçe içerisinde sonradan fark edilen köpek ve 3 yavrusuna Okul Müdürü Kenan Kılıç başta olmak üzere öğretmenler ve öğrenciler sahip çıktı. Köpeklerin okulda barınması için bahçe içerisine öğretmenler ve öğrenciler yuva yaptı. bir süre sonra anne köpek okuldan ayrılırken öğrenciler, Dostoyevski'nin ünlü romanı "Karamazov Kardeşler" den esinlenerek, 3 köpeğe 'Karamazov Kardeşler' adını verdi. Köpekler, öğrencilerle birlikte vakit geçirmeye başladı. Barınma ihtiyacını okul bahçesi içerisindeki kulübede karşılayan köpekler, gün içerisinde sokakta dolaştıktan sonra kulübelerine geliyor. Gün içerisinde öğrenciler de köpeklerle oynama ve kaynaşma fırsatı buldu. Öğrencilerin baktığı köpekler gün geçtikçe büyürken öğrencilerin etkinliklerine de eşlik etmeye başladı. Hafta başı ve sonunda İstiklal Marşı okumalarında, öğrencilerin bahçede yaptığı şarkı etkinliklerinde 'Karamazov Kardeşler'adlı köpekler, havlayarak eşlik etmeye başladı. Bu eşlik etmelerin birinde, öğrenciler şarkı söylerken, 'Karamazov Kardeşler'den biri, öğrencilere havlayarak eşlik etmesi, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce, köpeklerde ilgi odağı oldu.

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI 'KARAMAZOV KARDEŞLER'LE ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYOR

Okul Müdürü Kenan Kılıç, ''Geçen yıl okulumuzun bahçesinde bir köpek, yavrulamıştı. Hasta bir anne olduğu için yavruları ile birlikte biz okulumuzda misafir ettik. Okul bahçesinde anne köpek ve yavruları için yuva yaptık. Yavru köpekleri öğrenciler çok sahiplendi ve yavru köpeklere 'Karamazov Kardeşler' adını koyduk. 'Karamazov Kardeşler' okulumuzun maskotları oldular. Öğrenciler köpekleri çok sevdiler. Hayvanlarla iç içe oldular. Milli Eğitim Bakanımızın da zaten sokak hayvanlarına karşı bir ilgi laksı var, bildiğiniz gibi. Biz köpekleri burada bakıyoruz. sabah okula geldiğimiz zaman bizi karşılıyorlar, akşam da biz giderken uğurluyorlardı. Buranın üyeleri gibi hareket ediyorlardı. Köpekler İstiklal marşlarında, törenlerde, öğrencilerin dışarıda şarkı söylediği zaman bizlere eşlik ediyordu 'Karamazov Kardeşler'. Biz tabi bunları hiç kameraya kaydetmiştik. Fakat 23 Nisan hazırlıkları yaparken öğrenciler, burada şarkı söylüyorlardı. 'Karamazov Kardeşler'den bir tanesi de öğrencilere eşlik ediyordu. Bu görüntü de öğretmen arkadaşımız tarafından kayıta alınmış. Sosyal medyada paylaşınca köpeklerimiz meşhur oldu'' dedi. Öğrencilerle birlikte köpeklere yuvayı yapan Müdür Yardımcısı Mutafa Çimen, ''Elimizden geldiğince bir barınak oluşturduk. Köpeklerde buraya da alıştı. Köpekler her zaman öğrencilerin içerisinde ve uyumlu. Öğrencilerin şarkı söylerken her zaman havlayarak eşlik ediyorlar'' dedi. bir diğer okul Müdür Yardımcısı Özlem Kebapçılar ise, '''Karamazov Kardeşler' diye isimlendirdiğimiz köpekleri, öğrencilerimizle birlikte baktık. Onlar da öğrencilerimizin yaptığı etkinliklerde katıldı. Çocuklarımıza hayvan sevgilerini geliştiriyoruz bu şekilde'' dedi.

ÖĞRENCİLER KÖPEKLERİ ÇOK SEVİYOR

Öğrencilerden Beyza Nur Özdemir, ''Köpekleri dışarıda görünce bir kap su veriyorum. Köpekleri çok seviyorum. Sokak köpeklerini elimden geldiğince bakıyorum. Okuldaki köpeklerimize de biz öğrenciler olarak bakıyoruz. İyi anlaşıyoruz'' dedi. Öğrencilerden Ayşe Kaya ise, ''Hayvanları çok seviyorum Evde artan yemekleri muhakkak onlara veriyorum'' dedi.

BAKAN SELÇUK 'HER OKULA BİR PERGEL' KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Temmuz ayı başında, barınakta dar kafes içinde hasta köpeği görerek sahiplendi. Çok zayıf olan köpeğe pergel adını veren Milli Eğitim Bakanı iyi bir bakımla kısa sürede kilo almasını sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı "HER OKULA BIR PERGEL" Kampanyası başlatarak projenin yayılmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk adımını attı. Barınaktan sahiplenilen Pergel isimli köpekle fotoğrafının üzerine şunları not etti: "Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. “Bir bu mu kaldı?” dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dar bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi” kadar büyük bir fark var."